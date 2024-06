Calciomercato Napoli, novità per Artem Dovbyk seguito tra i vari attaccanti per sostituire Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli, Dovbyk vuole restare in Spagna

"Tanto interesse intorno a Dovbyk. L’attaccante del Girona predilige una permanenza nella Liga e avrebbe l’Atleti come destinazione in cima alla propria lista dei desideri. Anche diversi club italiani hanno sondato con il suo agente. L’attaccante ha una clausola da 40M", riferisce Gianlugi Longari di Sportitalia via X.