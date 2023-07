Sportitalia - Le Normand, il Napoli non vuole pagare la clausola: si tratta con la Real Sociedad, Kilman sullo sfondo

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda l'erede di Kim dal sito di Alfredo Pedullà di Sportitalia:

"Con Kim Min-Jae destinato a vestire la maglia del Bayern Monaco (manca solo l’ufficialità), il Napoli è alla ricerca del perno difensivo da regalare a Rudi Garcia.

Malgrado le voci provenienti dalla Spagna (di ieri), gli azzurri non sono intenzionati a pagare la clausola di 50 milioni che lega Robin Le Normand alla Real Sociedad. L’intenzione per ora è quella di trattare con la società spagnola per abbassare il prezzo.

Ma il difensore francese non è l’unico sulla lista. Infatti, il Napoli segue da vicino anche Max Kilman, difensore classe ’97 in forza sul Wolverhampton, un profilo che piace molto anche in Premier"