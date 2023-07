Notizie Calcio Napoli – La Lazio non molla Piotr Zielinski.

Piotr Zielinski

Lazio su Piotr Zielinski

Stando a quanto riferito dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia Maurizio Sarri avrebbe come obiettivo primario il trequartista polacco in caso non arrivasse il rinnovo con il Napoli. Zielinski è considerato dal tecnico biancoceleste come il sostituto ideale di Sergej Milinkvoci-Savic.