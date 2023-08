Sportitalia - Lazio, nuovi contatti per Kamada: le ultime

La Lazio in queste ore ha avuto nuovi contatti con l’entourage di Daichi Kamada. Non ci sono accordi, ma la trattativa si è riaperta.

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"La Lazio stavolta spera di andare fino in fondo. Kamada ha altre proposte non ancora definite, la Lazio ci sta riprovando con un’offerta più alta. Kamada non esclude ovviamente Samuele Ricci, sono due ruoli diversi. Ricci è in lista da fine marzo, la Lazio sta preparando una nuova offerta al Torino che potrebbe toccare il muro dei 20 milioni e superarlo con i bonus".