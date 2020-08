Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato Sportitalia, ha dato aggiornamenti riguardo il mercato azzurro: "La Juventus è in cerca di un attaccante, ma in questo momento non c'è più Milik in prima fila, avanza Dzeko nelle ultime ore anche se loro vogliono prendere un attaccante ancora più forte ancora".