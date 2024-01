Sportitalia - L'Udinese ha chiesto Ostigard: la risposta del Napoli, c'entra Mazzarri

Ultime news calciomercato - Giornata intensa di lavoro sul mercato per il Napoli, che lavora anche per il nuovo difensore e Nehuen Perez sembra più vicino.

Ma sul suo portale, Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, racconta anche di un possibile inserimento nell'affare Nehuen Perez di Ostigard in prestito:

"Nehuén Perez viaggia abbastanza spedito verso il Napoli. Un’altra novità: all’Udinese piace Ostigard (seguito in passato anche dal Genoa) e lo ha chiesto al Napoli, valutazioni in corso che chiamano in causa il modulo di Mazzarri (difesa a tre oppure no?). Di sicuro l’Udinese ci sta provando, in attesa di una risposta del Napoli e tenendo conto che la base per il cartellino di Perez al Napoli è già stata fissata".