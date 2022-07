Sportitalia - Kepa vuole il Napoli: si lavorerà sempre più per regalarlo presto a Spalletti

Calciomercato Napoli - Tweet di Alfredo Pedullà sul futuro di Kepa che piace molto al Napoli che potrebbe prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ecco quanto ha scritto Pedullà sul proprio Twitter:

"Kepa vuole il Napoli: si lavorerà sempre più per regalarlo presto a Spalletti"

Il giornalista ha poi aggiunto sul proprio sito ufficiale:

"Kepa Arrizabalaga ha tanta voglia di Napoli. Lui ha scelto, la destinazione gli piace molto, ha chiesto al Chelsea di arrivare presto a una soluzione. Il club inglese lo vuole accontentare, anche perché sarebbe un’altra stagione all’ombra di Mendy, non a caso è rimasto a guardare anche nell’ultima amichevole con l’Udinese. Il Chelsea contribuirà in modo sostanziale all’ingaggio, come vi abbiamo anticipato i discorsi sono partiti già durante la cessione di Koulibaly ai Blues"