Sportitalia - Inter e Roma accelerano: tutto pronto per lo scambio Icardi-Dzeko, sul piatto anche 50 mln di euro

Tutto pronto per il valzer degli attaccanti. Al centro delle danze c'è indubbiamente Mauro Icardi. In prima linea, infatti, proprio Inter e Roma. I due club sono al lavoro per chiudere velocemente lo scambio che porterebbe Edin Dzeko in nerazzurro e Mauro Icardi in giallorosso: presente anche un conguaglio economico di 40-50 milioni di euro da parte della dirigenza giallorossa. L'operazione ha subito una netta accelerazione. Maurito, però, continuerebbe a preferire il trasferimento alla Juventus: l'argentino prova a a rallentare la trattativa. A riportare la notizia è la redazione di Sportitalia.