Alfredo Pedullà, giornalista SportItalia, commenta così le ultime di mercato in merito a Cheddira e Caprile al Napoli:

"Il Napoli sta lavorando per chiudere, magari entrambi le operazioni a gennaio e lasciando fino a giugno i due gioielli al Bari molto ambizioso. La valutazione di Cheddira è di 8-9 milioni, quella di Caprile non è troppo lontana, il Napoli lavora per chiudere (oggi per luglio)".