Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà sul proprio canale ufficiale Youtube ha parlato dei possibili scenari di mercato del Napoli per quanto riguarda la difesa:

"Il Napoli deve prendere tre difensori perché qualcuno andrà via. Natan non è incedibile, per 8-9 milioni può andare. Non è detto che il brasiliano vada, ma non è incedibile".