SportItalia - Il Bari vicino all'esonero di Auteri, un ex Napoli in pole per sostituirlo

Napoli - L'esperto di mercato Alfredo Pedullà riporta le ultime indiscrezioni in merito alla panchina del Bari ormai sempre più in bilico dopo l'ennesima sconfitta:

"Un’altra sconfitta e buio pesto. Il Bari perde anche contro la Viterbese, ora si trova a ben undici punti dalla vetta, da quella Ternana che sta dominando e che domani affronta la Casertana per andare addirittura sul +14. Gaetano Auteri al centro di un fallimento totale, l’allenatore non ha più alibi e ormai è predestinato all’esonero. Il club si è concesso qualche ora di riflessione, ma sembra difficile che Auteri possa resistere in panchina, al punto che il Bari sta valutando la svolta (Rastelli tra i candidati)".