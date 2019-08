Sportitalia - Icardi apre al Napoli, non chiude alla Roma ma vuole la Juve: tattica attendista dell'Inter, le ultime

Calciomercato Napoli le ultimissime dall'esperto mercato di SportItalia, Alfredo Pedullà, tramite il suo portale sulla situazione di Mauro Icardi

Mauro Icardi gioca con tutti: apre al Napoli, non chiude alla Roma, ma fondamentalmente vuole la Juve. Non è una notizia, è la semplice proiezione degli ultimi mesi. Una conferma. Ma la domanda è: avrà la Juve? Si poteva intuire che saremmo andati a Ferragosto e dintorni per cercare di sbrogliare la matassa. Ma dopo la mega operazione Lukaku, l’aspetto fondamentale è uno: l’Inter ha tutte le carte in mano, le saprà gestire, potrà chiedere Dybala (seguito con forza dal Paris Saint-Germain) e se proprio non lo ottenesse, potrebbe giocare al rialzo sul cartellino. A costo di andare all’ennesima rotta di collisione con Mauro e chi lo assiste. Ma la volontà è quella di trovare una soluzione che vada bene a tutti. Sarà la pagina più importante degli ultimi venti giorni abbondanti di calciomercato.