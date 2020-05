Sportitalia - Hysaj lascia il Napoli: la Roma insiste, può rinforzare le corsie di Fonseca

Ultime calcio Napoli - Scrive Alfredo Pedullà sul suo sito su Hysaj e il suo futuro:

Hysaj

"Elseid Hysaj è destinato a lasciare il Napoli. Dopo i primi passi ufficiali fatti dalla Roma, una pista mai battuta prima di allora. Poi il club giallorosso ha continuato a sondare il terreno con interesse. Ora il nome del laterale albanese – in scadenza nel 2021 – è tornato prepotentemente di moda in casa Roma, una soluzione concreta per rinforzare le corsie di Fonseca in vista della prossima stagione, a maggior ragione considerato che non ci sono da tempo margini per il rinnovo con il Napoli. Una situazione confermata anche dall’agente dello stesso Hysaj (“Abbiamo comunicato al Napoli, al presidente De Laurentiis, che non rinnoveremo il contratto. La volontà è quella di andare via”) e che spiana la strada alla Roma, pronta a tornare all’assalto dopo il tentativo a sorpresa di un’estate fa".