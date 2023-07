Sportitalia - Giuntoli alla Juventus, la posizione di Max Allegri

Notizie Calcio Napoli - Cristiano Giuntoli è il promesso sposo della Juventus.

Cristiano Giuntoli

Giuntoli alla Juve, la reazione di Allegri

Il Napoli ha ufficializzato il suo addio e l'unica cosa che manca per legarsi alla Vecchia Signora è la firma sul contratto. Non tutti in casa bianconera sono contenti dell'arrivo del ds, il collega ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rivelato infatti ai microfoni di Sportitalia che Massimiliano Allegri non ha accolto la notizia di buon grado, sperando fino all'ultimo che il club optasse per una soluzione, come la conferma di Giovanni Manna.