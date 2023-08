Sportitalia - Gaetano ancora in uscita, due possibili scenari in entrata

Notizie Calcio Napoli – Dopo il mancato arrivo di Garbi Veiga il Napoli è costretto (nel caso volesse agire ancora sul mercato) a trovare un nuovo nome per la mediana.

Il collega ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha riportato degli aggiornamenti in merito ai microfoni di Sportitalia:

“Per il Napoli si sono chiuse molte porte, ha una settimana e può uscire un nuovo centrocampista, in passato seguito Lo Celso, nome che potrebbe tornare di moda. Stanno lavorando per il rinnovo Zielinski, Gaetano è ancora alla porta e questo significa che potrebbe arrivare un nome nuovo, figlio dello scouting come è stato per Cajuste”.