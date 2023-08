Sportitalia - Gabri Veiga-Napoli, ultimatum di De Laurentiis al Celta Vigo

Il Napoli aspetterà Gabri Veiga fino a domani sera, massimo giovedì mattina. Non molla la presa, ma vuole chiarezza in tempi stretti. È la sintesi di una giornata per certi aspetti surreale se pensiamo che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi erano stati raggiunti tutti gli accordi, era stato prenotato il volo per la giornata di domenica e lo stesso Rafa Benitez aveva ammesso “trattativa in chiusura”.

Da quel momento sono state cambiare le carte e le condizioni, inutile dire da parte di chi. Perché il Napoli ha confermato le stesse condizioni ed è evidente che nel gioco delle parti qualcosa è cambiato. Un aspetto importante di questa vicenda è che il Napoli ha bloccato la cessione di Gaetano (Empoli e soprattutto Frosinone ci hanno provato) dopo aver dato il via libera nella giornata di venerdì aspettando Veiga per le visite poi saltate.

Lo riportano i colleghi di Sportitalia.