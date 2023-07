Notizie Calcio - Manolo Gabbiadini potrebbe presto cambiare aria.

Manolo Gabbiadini

Gabbiadini, l'Arabia chiama

L'ex Napoli, dopo aver militato in Serie A e Premier League sembra ormai vicinissimo all'addio alla Sampdoria. La redazione di Sportitalia riporta infatti che il giocatore è in trattativa avanzata per sposare un progetto negli Emirati Arabi Uniti.