Il futuro di Gianluca Gaetano potrebbe essere lontano dal Napoli. Le valutazioni sono in corso e la possibilità che vada a giocare è concreta.

Gianluca Gaetano

Il Frosinone vuole Gaetano

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito, sulle tracce del centrocampista c’è il Frosinone. Il Napoli non vorrà perdere il controllo del cartellino, Gaetano piace al club ciociaro ma c’è anche l’Empoli in corsa. Situazione da monitorare.

