Calciomercato Napoli - In attesa delle più importanti, come quella di Piotr Zielinski, si definisce nel frattempo una cessione minore in casa Napoli: si tratta di Michael Folorunsho.

Mercato Napoli, ceduto Folorunsho

“Folorunsho al Verona, nessuna sorpresa: prestito oneroso da 200 mila euro con diritto di riscatto. Domani si chiude”, annuncia infatti il collega Alfredo Pedullà via Twitter.