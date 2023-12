Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha svelato in diretta a Sportitalia le mosse del Napoli per la sessione invernale ormai imminente: “Chi prenderà il Napoli? Gli obiettivi partenopeo sono chiari. Si cerca un difensore ma non sarà semplicissimo. Urge poi anche un rinforzo a centrocampo data la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa”.