Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale Calciomercato:

"Si punta Dragusin in difesa, 35mln la richiesta e Zangrillo non si fa prendere per il collo: il giocatore andrà via, il Napoli mira ma non ha certezze, con 30mln o 28 e due contropartite si può chiudere. L'idea Vitik è stata accantonata".