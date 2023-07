Sportitalia - Di Lorenzo, incontro Giuffredi-De Laurentiis per il rinnovo. Spunta la data dell'annuncio

Notizie Calcio Napoli - La redazione di Sportitalia riferisce importanti aggiornamenti sul rinnovo contrattuale di Giovanni Di Lorenzo.

Di seguito le parole della collega Jolanda De Rienzo dal ritiro a Dimaro:

"Nella giornata di domani è atteso un incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e l'agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, per discutere sul rinnovo del capitano azzurro. In caso di fumata bianca, in giornata potrebbe anche arrivare l'annuncio ufficiale via social".