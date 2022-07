Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia, durante lo Speciale Calciomercato:

"Deulofeu al Napoli? Ha la pazienza di aspettare. Fin quando non arriverà una proposta non si può dire se arriverà o meno. Il Napoli non ha ancora fatto una proposta all'Udinese ma lui ha scelto il Napoli. Serve pazienza".