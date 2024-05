Sportitalia - De Zerbi-Brighton, la scadenza della clausola: cifre e dettagli

Ultime calcio - Roberto De Zerbi e il Brighton si sono separati nei giorni scorsi, malgrado un contratto fino al 2026, ma bisogna fare un po’ di ordine sulla clausola.

De Zerbi la clausola rescissoria

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito, originariamente era di 15 milioni, ma non è stata completamente abbattuta. E neanche è di 6-7 milioni a tempo indeterminato. A noi risulta che la clausola sia stata abbassata a 5 milioni ma scadrà a fine agosto e a quel punto De Zerbi non avrà alcun tipo di vincolo. Vedremo, intanto, cosa accadrà nei prossimi giorni: fin qui diversi club sono stati accostati al tecnico bresciano, ma senza alcun tipo di concretezza. Di sicuro a lui piacerebbe restare in Premier e qualche situazione va seguita.