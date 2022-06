Sportitalia - de Ligt può partire, la Juve tenta il colpo Koulibaly: le ultime

Il grande giro dei difensori centrali si può sbloccare presto. Per Skriniar, l’Inter aspetta che il Psg faccia lo scatto decisivo per arrivare almeno ai 65 milioni più bonus, una cifra congrua rispetto agli 80 milioni inizialmente chiesti. Quella di de Ligt è una storia che va seguita con estrema attenzione, il Chelsea è molto forte. Alla fine vincerà chi riuscirà a mettere sul tavolo la cifra più vicina ai 120 milioni circa della clausola.

Kalidou Koulibaly

La Juventus insiste con Koulibaly

Alfredo Pedullà, ai microfoni di Sportitalia, riferisce che la Juve vorrebbe Koulibaly per sostituire eventualmente de Ligt. Ma Koulibaly è dentro un discorso molto più importante e delicato: per il Napoli e soprattutto per Spalletti, passaggio indispensabile la seconda stagione due tecnico di Certaldo sulla panchina azzurra.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli