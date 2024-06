Sportitalia - Conte vuole blindare Kvara, la proposta del Napoli e quella del Psg: le cifre

Alfredo Pedullà durante la trasmissione Calciomercato su Sportitalia ha fatto il punto sulle trattative calde del Napoli ed il caso Kvaratskhelia:

Calciomercato Napoli

Ti dico che il Napoli deve fare due difensori, oltre Buongiorno La trattativa con Buongiorno è calda nonostante il gioco a rialzo del presidente del Torino Cairo. Marin è l'investimento sul difensore giovane, poi c'è Hermoso.

Caso Kvara. Sappiano dell'offerta ventilata dal Paris Saint Germain vicino ai 100 milioni. Con un ingaggio proposto vicino ai 10 milioni, rispetto all'attuale ingaggio di Kvaratskhelia di 1,5 milioni. e poi c'è una commisione importante per l'agente.

Antonio Conte era a conoscenza di questa situazione e vuole blindare Kvaratskhelia. Così il Napoli vuole proporre un ingaggio da 4/5 milioni Ora non so come si porrà il calciatore dopo le parole del padre.