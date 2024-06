Alfredo Pedullà ha parlato durante lo Speciale Calciomercato in onda su Sportitalia:

"Attenti al futuro di Chiesa in chiave Antonio Conte che per lui è per distacco il miglior esterno italiano e lo voleva già all'Inter. Chiesa e Lukaku sono due idee per il Napoli. Tra Napoli e Juventus ci può essere qualche traiettoria di mercato con anche Di Lorenzo protagonista".