Sportitalia - Conte-Napoli, confermate le cifre del contratto! Palla a De Laurentiis: spunta il piano B

Calciomercato Napoli. Antonio Conte è il nome caldissimo per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Sono ore decisive per la trattativa tra il tecnico leccese ed Aurelio De Laurentiis.

Le ultime notizie sulla vicenda Conte-Napoli arrivano dal giornalista Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia:

Conte non è un’alternativa, lui non lo è di nessuno. E’ una prima scelta come Gasperini, ma con quest’ultimo il Napoli non ha fatto passi avanti.

Ci fu un incontro a Torino tra il Napoli e Conte lo scorso 14 maggio in cui furono gettate le basi di un accordo economico per circa 6,5-7 milioni a stagione più 2 milioni di bonus. Adesso la palla è tutta nei piedi di De Laurentiis, perchè i contatti ci sono sempre stati e continuano ad esserci.

L’alternativa è Pioli, che rappresenta il Piano B del Napoli. E’ una possibilità solo se De Laurentiis decidesse di non prendere Conte. Il presidente è imprevedibile, che aveva preso Galtier e poi è andato su Garcia. Quindi bisogna essere prudenti, il Napoli però è molto tentato”.