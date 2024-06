Ultime calcio - Alfredo Pedullà ha parlato durante lo Speciale Calciomercato in onda su Sportitalia:

"Domani arriverà la firma del contratto con il tweet di De Laurentiis. Si è parlato di calciomercato: Lukaku in automatico è accostato a Conte per il loro passato, Kvaratskhelia va rinnovato ma su di lui c'è il Psg. Dovbyk vale 35-40 mln e può andare bene per il campionato italiano. Piace sempre Chiesa, ma c'è anche la Roma".