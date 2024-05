Sportitalia - Conte-Di Lorenzo: il capitano è ritenuto dentro il progetto Napoli, ma c'è una speculazione sull'azzurro

Antonio Conte è il candidato promesso sposo, formalmente in pectore, nuovo allenatore del Napoli con un contratto triennale: l'ingaggio è di 10 milioni circa bonus compresi a stagione. Lo annuncia sul proprio canale Youtube il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà.

Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà parla della situazione Antonio Conte-Napoli:

"Questa situazione ha visto sempre il Napoli al comando della corsa, sempre Conte al primo posto della lista. Non fidatevi di chi vi dice che Conte è diventato il primo della lista perché Gasperini ha deciso di restare a Bergamo. Non è vero, Gasperini aveva già quasi deciso di restare a Bergamo prima della finale, oltretutto è titolare di un contratto: vi ricordo che Gasperini era stato mandato in prima fila per il Napoli quando in prima fila non era. Nelle 48 ore successive dalla prima fila Gasperini è diventato il nuovo allenatore dell'Atalanta, nel senso confermato, e quindi all'improvviso Conte è diventato l'allenatore di riferimento, il primo della lista.

Conte è sempre stato il primo della lista, le speculazioni di queste ore, e questo è il tema del video, si riferiscono al fatto che in tanti vogliono motivare il particolare di non essere arrivati su Conte, di non aver creduto a Conte, di aver pensato che Conte fosse un optional, dopo aver smentito, soprattutto a Napoli, quell'incontro che vi avevo raccontato martedì 14 maggio, parlando di sabato 11: ricordatevelo bene, le speculazioni sono state istantanee nello spegnere quell'incontro, e nel dire che quell'incontro non si era verificato quando è stato l'esatto contrario.

Le speculazioni sono continuate dopo, quando è stato detto che Conte avrebbe fatto richiesta di un mercato di investimenti mega, che De Laurentis non avrebbe potuto mantenere e sostenere perché gli avrebbe chiesto la luna, il cielo, il pianeta Marte, il pianeta tutto quello che volete. Non è vero anche questo, speculazioni clamorose perché Conte è normale che se dovesse andare in un club farebbe delle richieste di mercato, è normale che se andasse in un club direbbe ma mi puoi prendere Chiesa, Lukaku te lo rimetto a posto, a centrocampo mi piacerebbe quello, su Raspadori di come la penso e su Di Lorenzo che sarà un altro argomento.

Attenzione, perché si sta un po' anche esagerando sul fatto che Conte lo ritenga indispensabile, di sicuro lo lo ritiene dentro il progetto ma le speculazioni su Di Lorenzo sono stanno aumentando a dismisura, se Di Lorenzo dovesse mantenere la sua volontà di andar via.

Noi abbiamo detto che Conte da aprile era diventato il numero uno della lista del Napoli, vi abbiamo raccontato quello che è successo a gennaio, e questa situazione ci ha portato anche a dire che il Napoli non avrebbe cavalcato altre piste: ci saranno, vedrete, altre speculazioni su De Laurentis. Quindi state in guardia, mi permetto di dire: non cavalcate le speculazioni"