Calciomercato Napoli - Ultime indiscrezioni sul possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, spunta le percentuali di Alfredo Pedullà di Sportitalia:

“Giusto per ribadire: Antonio Conte non è una possibilità per la Juventus, la Juve ha una sola opzione per la svolta in panchina. E Conte ha ripreso a parlare in modo fitto con il Napoli dopo l’incontro a sorpresa di gennaio con ADL. A gennaio le percentuali erano 10 su cento, ora sono salite a 50. Situazione da seguire”.