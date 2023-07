Notizie Calcio Napoli - Il Verona guarda in casa Napoli per rinforzare il proprio centrocampo.

Michael Folorunsho

Hellas Verona su Michael Folorunsho

Secondo la redazione di Sportitalia ci sarebbero stati dei contatti negli ultimi giorni tra i due club per il centrocampista azzurro Michael Folorunsho. Il club scaligero in queste ore starebbe cercando la formula adatta con il club partenopeo per la buona riuscita dell'affare.