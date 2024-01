Sportitalia conferma - Politano, l'Arabia è sullo sfondo: priorità al Napoli, firmerà il rinnovo

Niente Arabia Saudita per Matteo Politano che invece firmerà il rinnovo col Napoli: lo conferma anche Alfredo Pedullà di Sportitalia attraverso il proprio sito. Ecco quanto si legge: 

Come volevasi dimostrare. Non abbiamo voluto cavalcare volontariamente le voci che davano¬†Politano¬†sul punto di trasferirsi in Arabia. √ą stata una scelta, esattamente come fu una scelta quella di non fare troppo peso alle voci delle scorsa estate che davano¬†Luis Alberto¬†sul punto di lasciare la Lazio per trasferirsi in Arabia. La priorit√† era quella di rinnovare con la Lazio, cosa che si √® puntualmente verificata. Esattamente come la priorit√† di Politano √® quella di prolungare il contratto e restare a Napoli, con buona pace di chi lo aveva messo su un aereo tra un ‚Äúpressing‚ÄĚ, ‚Äúuna svolta vicina‚ÄĚ e ‚Äúun‚Äôofferta faraonica di ingaggio‚ÄĚ. Siccome conosciamo qualche dinamica, non ci siamo prestati e ci va bene cos√¨, comunque vada. Non sappiamo se il rinnovo a Napoli sia la cosa migliore per Politano, non sono scelte nostre, ma di sicuro sappiamo che all‚Äôimprovviso l‚ÄôArabia √® finita sullo sfondo. Senza escludere nulla, oggi √® cos√¨. Esattamente come Luis Alberto‚Ķ