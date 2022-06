Sportitalia conferma: Deulofeu prima scelta di Spalletti, ecco cosa manca per l'ufficialità

Calciomercato Napoli - Tra le varie trattative del Napoli arrivano aggiornamenti da Sportitalia che conferma l'esclusiva di CalcioNapoli24 riguardo la richiesta di Spalletti fatta alla società riguardo l'acquisto di Gerard Deulofeu dall'Udinese.

Questi gli aggiornamenti su Deulofeu al Napoli da Alfredo Pedullà di Sportitalia:

Chiacchiere e leggende metropolitane. Una per esempio: qualcuno ha sentenziato che Luciano Spalletti non avrebbe avallato l’arrivo di Gerard Deulofeu al Napoli, quasi come se avesse altre necessità tecnico-tattiche. Falso. È esattamente il contrario: Spalletti ha messo Deulofeu al primo posto della lista, è una sua richiesta specifica, esattamente come ha avallato Kvaratskhelia. Cosa manca rispetto a quanto vi avevamo anticipato il 25 maggio? Nulla, probabilmente un’uscita (una cessione, ndr), gli accordi con l’Udinese sono stati impostati, magari il Napoli aggiungerà dei bonus e sfonderà il muro dei 15 milioni. Questione di tempo e una certezza: Spalletti non vede l’ora di allenare Deulofeu.