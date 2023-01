Sportitalia conferma - C'è il via libera del Napoli, Contini va alla Reggina

Calciomercato Napoli - Arriva il via libera dal club partenopeo, c'è il placet per Nikita Contini alla Reggina.

Come riportato da Sportitalia con le parole dell'esperto di calcio mercato Alfredo Pedullà, infatti,

La Reggina ha individuato il nuovo portiere: Nikita Contini. Quest’ultimo non doveva riflettere, aveva già accettato con entusiasmo. Il profilo classe 1996 è stato subito avallato da Pippo Inzaghi. Adesso possiamo aggiungere che c’è il placet del Napoli per l’ex Vicenza rientrato dal prestito Samp. In serata è atteso l’ultimo contatto con la Reggina per permettere poi a Contini di raggiungere la nuova destinazione. E Ravaglia è destinato a tornare al Bologna.