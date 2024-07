Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito del centrocampo del Napoli:

"Per la fascia destra continua a intrigare Amar Dedic, classe 2002 del Salisburgo. E il centrocampo? Non è detto che ci sia un colpo, meglio ancora oggi non è una priorità: se il Napoli giocasse a due, avrebbe Lobotka, Anguissa, Folorunsho e Cajuste più Gaetano che potrebbe andare a giocare. Morale: il centrocampo sì, ma adesso gli altri reparti".