Sportitalia - Buongiorno-Napoli: siamo al traguardo, tutte le reali cifre

Alfredo Pedullà ha parlato del Napoli ai microfoni dello Speciale Calciomercato in onda su Sportitalia:

"Alessandro Buongiorno al Napoli, siamo al traguardo. Quindi, Buongiorno Napoli: è proprio il caso di dirlo. Una trattativa che era partita sottotraccia quasi 50 giorni, e che ha portato alla prima offerta del 10 giugno da 30 milioni più 5 di bonus. In quella circostanza il Torino respinse al mittente, il club granata aveva aspettative più alte, ma alla fine a fare la differenza è stata la volontà del ragazzo. Buongiorno ama il Toro, aveva detto no a un paio di proposte nelle precedenti sessioni di mercato (tra l’altro più basse a livello di cartellino), sarebbe stato impossibile resistere al fascino di Conte. Operazione da circa 40 milioni, forse qualcosa in più con i bonus, ma sono dettagli. Buongiorno Napoli, siamo al traguardo".