Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale racconta un retroscena su Barak:

"Il Napoli cerca un centrocampista strutturato e lo aveva individuato in Antonin Barak. La Fiorentina aveva aperto, ma a determinate condizioni, un obbligo che non scattasse solo al raggiungimento della Champions del Napoli. Il Napoli apprezza il profilo, ci ha pensato, ma non ha affondato. E la Fiorentina ha anche mandato a dire che ci sarebbe poi poco tempo per sostituirlo".