Sportitalia - Ancelotti vuole James Rodriguez al Napoli, ora tocca a De Laurentiis trattare con il Real Madrid

James Rodriguez resta il nome preferito da Carlo Ancelotti per l’attacco. Il tecnico da tempo ha espresso il suo gradimento e vorrebbe il colombiano nella rosa azzurra. Secondo quanto riportato da Sportitalia, tocca ad Aurelio De Laurentiis trattare con Florentino Perez per la cifra del cartellino. I due presidenti devono incontrarsi per decidere la modalità di trasferimento e il costo dell’operazione. La volontà del patron azzurro di accontentare Ancelotti c’è, ora bisogna incontrarsi con il presidente dei blancos.