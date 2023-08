Sportitalia - Amrabat aggrappato alla speranza United: ha detto no a tanti club, le ultime

Alfredo Pedullà ha dichiarato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale Calciomercato:

"Sofyan Amrabat ha detto no a tutti, anche al Nottingham Forest che gli avrebbe offerto un contratto importante dopo aver raggiunto l’accordo con la Fiorentina per l’intero cartellino. Ma in questo momento il centrocampista marocchino continua a scartare qualsiasi ipotesi, dalla Turchia (il Galatasaray lo avrebbe preso in prestito secco, respinto dai viola) all’Arabia, passando per i sondaggi di Liverpool e Atletico Madrid. Amrabat ha un accordo totale sull’ingaggio da settimane con lo United. Aal Manchester United converrebbe chiudere una cessione piuttosto che correre il rischio di uno della Fiorentina a una formula comoda. Una cosa è sicura: sia il club che Amrabat hanno interesse che si arrivi a una soluzione".