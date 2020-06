Calciomercato Napoli - Sono due i nomi caldi in casa azzurra per sostituire Allan: Frank Kessie e Jordan Veretout. Lo riferisce il collega Alfredo Pedullà. Quando sarà perfezionata la partenza del brasiliano nel mirino dell'Everton, ci sarà poi l'offensiva partenopea per questi due profili. Soprattutto il romanista, per il quale c'è stato un tentativo già la scorsa estate.