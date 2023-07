Sportitalia - Al-Nassr, Ronaldo chiama Mario Rui: si attendono sviluppi

Mario Rui sta bene a Napoli, ha un contratto fino al 30 giugno 2025, ma le sirene di mercato non vanno trascurate.

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"Nelle ultime ore c’è stato un sondaggio dell’Al-Nassr per l’esterno sinistro portoghese. Cristiano Ronaldo ha un grande rapporto con il suo compagno in Nazionale e non gli dispiacerebbe averlo come compagno di squadra in Arabia. Oggi c’è stato un sondaggio di alcuni intermediari, vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi".