Notizie Calcio Napoli - Arriva il rilancio monstre dall'Al-Hilal per Victor Osimhen.

Victor Osimhen

Al-Hilal, pronti 160 milioni per Osimhen

Secono i colleghi di Sportitalia il club arabo avrebbe pronta un'offerta formale per Osimhen che potrebbe arrivare da un momento all'altro. Le cifre ammontano a 160 milioni di euro per le casse del Napoli e ben 40 milioni all'anno al calciatore per cinque stagioni.