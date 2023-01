Sportitalia - Accostato al Napoli, la Fiorentina pensa a Bamba del Lille: le ultime

La Fiorentina è sempre attenta al mercato in entrata, anche in prospettiva. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Fiorentina sta monitorando Jonathan Bamba, 27 anni il prossimo marzo, in scadenza con il Lille dove è arrivato nel 2018.

Bamba

La Fiorentina su Bamba

Il calciatore, accostato anche al Napoli, è stato seguito dalla Fiorentina quando addirittura quasi cinque anni fa quando giocava nel Saint-Etienne e prima di andare al Lille, ma non fu trovato l’accordo per via della commissioni.

