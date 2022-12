Sport.es conferma - Il Barcellona ha messo Di Lorenzo in cima alla lista, ma il prezzo 'frena' l'affare

Calciomercato Napoli - "Il Barça sonda un terzino di altissimo livello", a scriverlo è Sport.es. Che fra i nomi in lista cita anche il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, che cerca l'accordo per il rinnovo a vita coi partenopei.

Calciomercato Napoli, Barcellona su Di Lorenzo

Come racconta Sport, in Spagna, infatti il Barcellona ha messo nel mirino Di Lorenzo e non solo, perché sebbene abbia scarse risorse economiche nel nuovo progetto c'è come priorità l'acquisto di un terzino destro di alto livello:

"L'area sportiva e lo staff tecnico sondano da tempo il mercato, ma i regolamenti della Liga sono rigidi e non sempre possono puntare agli obiettivi che hanno in mente. Le due opzioni più chiare al momento sono due giocatori esperti come Meunier (Dortmund) e Pavard (Bayern). Lo sono perché sono sul mercato, hanno un'esperienza di prim'ordine e possono essere convenienti. Ma la lista è lunga e ci sono nomi che, sportivamente, starebbero di più in altre occasioni. Uno di loro è Foyth, del Villarreal, di cui si è parlato molto. E un altro che incanta e di cui non era ancora apparso il nome è Di Lorenzo, del Napoli. Il nazionale italiano ha tutto: attacca e difende bene, ha carattere, tecnica, esperienza e si adatterebbe perfettamente al gioco del Barça. Agli spagnoli piace molto, fa impazzire l'area sportiva e ne è stato sondato il prezzo: al momento è troppo alto, ma in estate potrebbe essere possibile. Sicuramente un nome da tenere in considerazione".

Di Lorenzo, capitano del Napoli

Di Lorenzo-Barcellona, ecco cosa ci risulta

Come vi abbiamo raccontato su CalcioNapoli24, si parla di una trattativa che gli spagnoli vorrebbero intavolare per la prossima estate e il capitano azzurro sarebbe già al corrente del gradimento di Xavi. Di Lorenzo ha un contratto che lo lega al Napoli fino al 2026 è una valutazione di circa 25 mln.

Per adesso si tratta di un forte interessamento e non sono state avanzate offerte ufficiali, ma il Barcellona potrebbe muoversi in tal senso per strappare il classe '93 al Napoli il prossimo giugno cercando di capire se ci sono i margini per una trattativa, mentre i blaugrana non faranno operazioni a gennaio.