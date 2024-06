Sport Mediaset - Il Napoli studia il colpo Wesley Gassova! Talentino 2005 del Corinthians, ADL ha mandato scout in Brasile, clausola bassissima

Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli studia il colpo Wesley Gassova, talentino brasiliano del Corinthians. Attaccante esterno classe 2005, ottime doti fisiche, in questa stagione 4 gol tra Brasilerao, Copa Sudamericana e Copa do Brasil.

Calciomercato Napoli, occhi su Wesley Gassova

Il club del presidente De Laurentiis ha inviato negli ultimi tempi emissari per visionare Wesley Gassova più da vicino, per testarne le qualità, per conoscere il calciatore e la sua famiglia: