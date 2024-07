Calciomercato Napoli, si avvicina anche Leonardo Spinazzola come confermano i colleghi di SkySport.Â

Ecco quanto riferito in diretta dal collega Luca Marchetti: “Ieri c’è stato un altro incontro e le parti si sono avvicinate, non c’è ancora la chiusura vera e propria ma si sta ragionando su un contratto biennale. Ovviamente l’esterno è un giocatore ben conosciuto da Conte che lo vuole in azzurro”.Â