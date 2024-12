Calciomercato SSC Napoli - Leonardo Spinazzola ha chiesto spazio. Ci sono stati contatti con la Fiorentina e il Torino, oltre a club spagnoli e arabi.

Al momento, scrive il Corriere dello Sport, la volontà dell’ex Roma “è di aspettare e di valutare le opzioni sul tavolo. La società toscana è stata la prima a muoversi verso il calciatore, ma in una fase iniziale non è stata trovata l’intesa. A Firenze non avrebbe il posto garantito, e questo è un aspetto considerato dall'entourage”.