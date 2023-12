Spauracchio Superlega, la FIFA sospende le nuove regole sugli agenti

La FIFA ha deciso di sospendere momentaneamente le nuove norme che regolamentano l’attività degli agenti sportivi. Nella finestra invernale di mercato che inizierà tra una manciata di ore i procuratori potranno continuare a lavorare senza dover rispettare le norme contenute nel nuovo regolamento dell’organo di governo del calcio mondiale.

Regolamento che è diventato operativo a tutti gli effetti lo scorso 1° ottobre, ma in realtà mai messo in pratica. Perché ieri da Zurigo è stata inviata a tutte le federazioni associate la circolare numero 1873: il documento sospende temporaneamente, a livello mondiale, l’FFAR. Così, gli agenti potranno ancora lavorare per tutte le parti coinvolte in un’operazione e non avranno i tetti alle commissioni stabiliti dalla FIFA. A riportare la notizia è Calcio&Finanza.