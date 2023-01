L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti spera che possa rimanere in azzurro anche il centrocampista tedesco Diego Demme, che è ritornato in forma e potrà essere una preziosa alternativa per André Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka a centrocampo. La conferma del teutonico chiuderebbe di fatto il mercato invernale, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli